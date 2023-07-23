Марцел Личка заявил, что подарит свой знаменитый розовый свитер президенту «Оренбурга»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка пообещал подарить фирменный розовый свитер президенту «Оренбурга» Василию Еремякину.

«Розовый свитер для президента «Оренбурга» Василия Петровича, потому что я ему обещал. Это свитер, который у меня был в «Оренбурге». В чём буду тренировать «Динамо»? Мне подарили новый свитер.

Это фартовый свитер для всех нас. Мы прожили хорошие моменты», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Марцел Личка объяснил, почему иногда выходит на матчи Российской Премьер-Лиги в розовом свитере. По словам специалиста, к «весёлым цветам» в одежде его приучил брат, и сейчас это уже стиль тренера. Добавим, что розовый свитер подарили Личке в новом клубе.