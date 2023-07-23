Марцел Личка заявил, что подарит свой знаменитый розовый свитер президенту «Оренбурга»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка пообещал подарить фирменный розовый свитер президенту «Оренбурга» Василию Еремякину.
«Розовый свитер для президента «Оренбурга» Василия Петровича, потому что я ему обещал. Это свитер, который у меня был в «Оренбурге». В чём буду тренировать «Динамо»? Мне подарили новый свитер.
Это фартовый свитер для всех нас. Мы прожили хорошие моменты», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее Марцел Личка объяснил, почему иногда выходит на матчи Российской Премьер-Лиги в розовом свитере. По словам специалиста, к «весёлым цветам» в одежде его приучил брат, и сейчас это уже стиль тренера. Добавим, что розовый свитер подарили Личке в новом клубе.
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