Главный тренер «Динамо» Личка высказался об интересе «Лацио» к Захаряну

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался по поводу возможного ухода из команды полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.
«Мне каждый день что-то говорят. Один день — «Галатасарай», потом другая команда. Я уже начал шутить. Заха — один из самых больших талантов российского футбола. Для него будет отлично развиваться и сделать шаг в Европу. Это отличный шанс развивать себя как игрока.
Понятно, что как тренер я бы больше хотел, чтобы он остался с нами в команде. Как тренер я не готов его отпустить. Но с другой стороны, он молодой игрок. Важно развивать карьеру. Я ему желаю только лучшего. Тяжело говорить о вероятности ухода. Как я сказал, один день — одна команда, потом другая.
Должно быть предложение. Придёт официальная бумага — тогда будут разговоры. Дальше уже не моя работа. Это решают другие люди в клубе. Не в курсе об официальных предложениях по Захаряну. Слишком спокойно говорю? Надо на всё смотреть позитивно. Уходит лучший игрок команды? Попробуем из другого сделать лучшего игрока. Это моя работа — пробовать давать шанс молодым расти.
Хочу игроков с опытом, как Федя Смолов, чтобы помогали молодым расти. Это очень важно. Но надо всегда искать позитив и смотреть вперёд. Когда ты работаешь в меньших командах, то у тебя сильнейшая команда сразу заберёт игрока, который себя показал. Я уже привык», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 23 июля 2023
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