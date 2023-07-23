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Главный тренер «Динамо» Личка оценил перспективы тренерской карьеры Ярошика

Главный тренер «Динамо» Личка оценил перспективы тренерской карьеры Ярошика
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказал мнение, что Иржи Ярошик будет расти как тренер и что этот специалист обладает менталитетом победителя.

«Когда Ярошик работал в последней команде «Теплице», она боролась за выживание. Там игроки были очень средними. Ему удалось сохранить эту команды в Премьер-лиге. Думаю, эта команда была первой на вылет. Ему удалось сделать максимум. Он будет расти как тренер, как это было во время его карьеры игрока. Он достиг всего через своё желание, характер и через менталитет победителя», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, известный в прошлом чешский футболист Иржи Ярошик возглавил «Оренбург» после ухода Марцела Лички. Контракт с чехом подписан на два года.

Иржи Ярошик известен по выступлениям за российские клубы ЦСКА и «Крылья Советов», а также за «Челси», «Селтик», испанские «Реал Сарагоса» и «Алавес», пражскую «Спарту» и национальную команду Чехии. В качестве тренера Ярошик успел поработать с клубами из Словакии, Словении и Чехии.

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