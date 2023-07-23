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Марцел Личка: не удивлён, что не разобрали ведущих игроков «Оренбурга»

Марцел Личка: не удивлён, что не разобрали ведущих игроков «Оренбурга»
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Марцел Личка, экс-наставник «Оренбурга», ныне возглавляющий московское «Динамо», высказался о селекционной политике своей бывшей команды.

«Не удивлён, что не разобрали ведущих игроков «Оренбурга». Там нет больших отступных. Там просто идёт хорошая коммуникация. Эти игроки доверяют своему спортивному директору. Он всегда держит своё слово. Думаю, трансферы будут зимой. Но эти игроки сейчас будут вместе и биться за «Оренбург». Потом посмотрим», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в текущее трансферное окно «Оренбург» покинули четыре футболиста: защитники Александр Эктов (перешёл в «Краснодар») и Матео Стаматов («Пари Нижний Новгород»), полузащитник Тимур Аюпов («Урал») и нападающий Диего Акоста (свободный агент).

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