Главный тренер «Динамо» Личка: Бальбуэна не сбегал из Москвы. Я знаю другую историю

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал обстоятельства того, как Фабиан Бальбуэна стал новым капитаном бело-голубых.

«Бальбуэна не сбегал из Москвы. Я знаю другую историю. Я спросил мнение команды: они сказали, кто может быть лидером и капитаном. Они все написали по три имени. Фабиан был одним из них. Есть ли шанс у российских пацанов? Конечно.

Дане Фомину нужно кричать? Даня очень классный человек. Он спокойный. Я общался с ним три недели. Он очень умный футболист, но чуть-чуть спокойный и тихий. Иногда в раздевалке, когда всё идёт не так, как надо, важно, чтобы игроки умели между собой сказать что-то пожёстче», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Бальбуэна стал игроком «Динамо» летом 2021 года, прошлый год он провёл в «Коринтиансе», воспользовавшись правилом ФИФА. В новом сезоне Фабиан стал новым капитаном бело-голубых.