Форвард сборной Италии Ретеги станет игроком «Дженоа» — Романо

Нападающий аргентинского «Тигре» и сборной Италии Матео Ретеги в ближайшее время станет футболистом «Дженоа». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, 24-летний игрок пройдёт медицинское обследование в понедельник, после чего будет официально объявлено о трансфере.

Сообщается, что на молодого форварда также претендовал «Вулверхэмптон», однако правила финансового фэйр-плей не позволили итальянскому футболисту перебраться в клуб АПЛ.

В сезоне-2023 Ретеги провёл 28 матчей за «Тигре» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с аргентинским клубом действует до конца декабря этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Дженоа» к футболисту московского «Спартака» Даниилу Хлусевичу.