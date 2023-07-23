Форвард сборной Италии Ретеги станет игроком «Дженоа» — Романо

Нападающий аргентинского «Тигре» и сборной Италии Матео Ретеги в ближайшее время станет футболистом «Дженоа». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, 24-летний игрок пройдёт медицинское обследование в понедельник, после чего будет официально объявлено о трансфере.
Сообщается, что на молодого форварда также претендовал «Вулверхэмптон», однако правила финансового фэйр-плей не позволили итальянскому футболисту перебраться в клуб АПЛ.
В сезоне-2023 Ретеги провёл 28 матчей за «Тигре» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с аргентинским клубом действует до конца декабря этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.
Ранее сообщалось об интересе со стороны «Дженоа» к футболисту московского «Спартака» Даниилу Хлусевичу.
- 23 июля 2023
-
18:22
-
18:20
-
18:05
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
17:56
-
17:49
-
17:43
-
17:41
-
17:40
-
17:29
-
17:28
-
17:25
-
17:22
-
17:22
-
17:19
-
17:16
-
17:06
-
17:04
-
17:00
-
17:00
-
16:53
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:18
-
16:16
-
16:07
-
16:00
-
15:59
-
15:44
-
15:30
-
15:15