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Бывший защитник «Манчестер Сити» Денайер может перейти в «Аль-Фатех» Билича

Бывший защитник «Манчестер Сити» Денайер может перейти в «Аль-Фатех» Билича
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Защитник «Аль-Шабаб» и сборной Бельгии Джейсон Денайер может стать игроком «Аль-Фатеха». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, саудовский клуб ведёт переговоры с представителями игрока. В ближайшее время о переходе будет объявлено официально.

В сезоне-2022/2023 Денайер провёл 11 матчей за «Аль-Шабаб» во всех турнирах, в которых не сделал ни одной результативной передачи. На счету защитника также семь игр на чемпионате мира — 2022 в составе сборной Бельгии. Ранее бельгиец выступал за «Манчестер Сити» и «Лион». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее стало известно, что бывший тренер «Локомотива» и сборной Хорватии Славен Билич назначен наставником «Аль-Фатеха».

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