Бывший защитник «Манчестер Сити» Денайер может перейти в «Аль-Фатех» Билича

Защитник «Аль-Шабаб» и сборной Бельгии Джейсон Денайер может стать игроком «Аль-Фатеха». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, саудовский клуб ведёт переговоры с представителями игрока. В ближайшее время о переходе будет объявлено официально.
В сезоне-2022/2023 Денайер провёл 11 матчей за «Аль-Шабаб» во всех турнирах, в которых не сделал ни одной результативной передачи. На счету защитника также семь игр на чемпионате мира — 2022 в составе сборной Бельгии. Ранее бельгиец выступал за «Манчестер Сити» и «Лион». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Ранее стало известно, что бывший тренер «Локомотива» и сборной Хорватии Славен Билич назначен наставником «Аль-Фатеха».
- 23 июля 2023
-
19:53
-
19:49
-
19:48
-
19:45
-
19:44
-
19:29
-
19:23
-
19:19
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:50
-
18:47
-
18:43
-
18:34
-
18:28
-
18:22
-
18:20
-
18:05
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
17:56
-
17:49
-
17:43
-
17:41
-
17:40
-
17:29
-
17:28
-
17:25
-
17:22
-
17:22
-
17:19