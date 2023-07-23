Сёмин: Серия А – хороший вариант для Захаряна, в Италии есть спрос на игроков РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал возможный переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в Серию А. Напомним, ранее сообщалось об интересе к 20-летнему футболисту со стороны «Лацио». За игроком также следят нидерландские «Фейеноорд» и «Аякс».

«Какие только клубы не интересовались Захаряном. Нет смысла ничего обсуждать до момента официального перехода игрока. Хорош ли вариант с переездом в Серию А? Да, для Арсена это было бы неплохо. В Италии большой спрос на игроков РПЛ», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги 20-летний Арсен Захарян провёл 27 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил семь голевых передач. Также на счету полузащитника 10 игр в Фонбет Кубке России, один гол и одна результативная передача.