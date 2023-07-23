Почеттино: Колвилл останется в «Челси». Он может стать великим английским защитником

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о будущем защитника лондонцев Леви Колвилла.
«Нам не нужно делать никаких заявлений. Колвилл — наш игрок, и он собирается продолжить выступление за «Челси». Мне нравится работать с ним. Леви может стать одним из величайших центральных защитников в Англии», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В сезоне-2022/2023 Колвилл выступал за «Брайтон» на правах аренды. На счету 20-летнего англичанина 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
Ранее стало известно, что вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои близок к переходу в «Лацио».
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