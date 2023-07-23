«Спартак» — «Оренбург»: Воробьёв сравнял счёт, перебросив мяч через вратаря

В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:1.

На 51-й минуте Дмитрий Воробьёв сравнял счёт, переиграв вратаря в ближнем бою. Голевую передачу отдал Лукас Вера.

Первый тайм остался за «Спартаком». Красно-белые дожали соперника на первой компенсированной минуте: Виктор Мозес расстрелял ворота с близкого расстояния после передачи Квинси Промеса.

«Спартак» завершил прошлый сезон чемпионата России на третьем месте в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля набрала 54 очка в 30 матчах. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке, заработав 46 очков. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».