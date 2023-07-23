Хавбек «Баварии» Забитцер близок к переходу в «Боруссию Дортмунд»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Австрии Марсель Забитцер уже в ближайшее время может стать игроком «Боруссии Дортмунд». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «Твиттере».
По информации источника, переговоры между клубами продвигаются очень хорошо и близки к завершению. Они находятся на последних этапах сделки. 29-летний игрок также не поедет с мюнхенским клубом в предсезонный тур в Азию, во многом из-за скорого перехода в стан «шмелей». Сделка ещё не заключена, но переговоры продолжаются.
Во второй половине сезона-2022/2023 Забитцер выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. На его счету 18 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
- 23 июля 2023
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