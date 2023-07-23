«Сочи» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

Сегодня, 23 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Сочи» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Сочи»: Заболотный, Дркушич, Литвинов, Миладинович, Макарчук, Юсупов, Кравцов, Маргасов, Шипунов, Крамарич, Джорджевич.
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Пуцко, Радмановац, Казаев, Галоян, Пряхин, Фернандес, Маляров, Мусаев, Барков.
«Сочи» завершил прошлый сезон чемпионата России на десятом месте в турнирной таблице. Команда Дмитрия Хохлова набрала 38 очков в 30 матчах. «Балтика» провела прошлый сезон в Мелбет Первой лиге, где заняла второе место, набрав 67 очков по итогам 34 матчей, и смогла напрямую выйти в Российскую Премьер-Лигу.
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