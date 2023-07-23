«Спартак» — «Оренбург»: Даниил Хлусевич сравнял счёт

В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 2:2.

На 76-й минуте Даниил Хлусевич мощным ударом с линии штрафной восстановил равновесие на табло.

Напомним, первый тайм остался за «Спартаком». Красно-белые дожали соперника на первой компенсированной минуте, когда Виктор Мозес расстрелял ворота с близкого расстояния после передачи Квинси Промеса.

В начале второго тайма гости отыгрались — на 51-й минуте Дмитрий Воробьёв реализовал выход один на один с вратарём. На 67-й минуте «Оренбург» повёл, реализовав контратаку. Габриэль Флорентин протащил мяч через половину поля и послал его в ворота с рикошетом от штанги.