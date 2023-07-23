«Сокол» обыграл «Шинник» в матче 2-го тура Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым (Саранск). «Сокол» обыграл «Шинник» со счётом 3:2.
На шестой минуте защитник хозяев Андрей Евдокимов открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. На 41-й минуте усилиями полузащитника Дмитрия Самойлова «Шинник» сравнял счёт. На 45+1-й минуте Игорь Турсунов вновь вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. На 87-й минуте Владлен Бабаев увеличил преимущество хозяев. На 90+5-й минуте Артём Самсонов отыграл один мяч, установив окончательный счёт матча — 3:2.
Для «Сокола» эта победа стала первой в сезоне. Ранее саратовский клуб разгромно проиграл «Родине» со счётом 0:4 в рамках 1-го тура Первой лиги. «Шинник» также потерпел поражение в рамках 1-го тура Первой лиги, уступив «СКА-Хабаровск».
В прошлом сезоне «Сокол» поднялся в Первую лигу. «Шинник» в прошлом розыгрыше Первой лиги занял седьмое место.
- 23 июля 2023
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