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«Сокол» обыграл «Шинник» в матче 2-го тура Первой лиги

«Сокол» обыграл «Шинник» в матче 2-го тура Первой лиги
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Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым (Саранск). «Сокол» обыграл «Шинник» со счётом 3:2.

На шестой минуте защитник хозяев Андрей Евдокимов открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. На 41-й минуте усилиями полузащитника Дмитрия Самойлова «Шинник» сравнял счёт. На 45+1-й минуте Игорь Турсунов вновь вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. На 87-й минуте Владлен Бабаев увеличил преимущество хозяев. На 90+5-й минуте Артём Самсонов отыграл один мяч, установив окончательный счёт матча — 3:2.

Для «Сокола» эта победа стала первой в сезоне. Ранее саратовский клуб разгромно проиграл «Родине» со счётом 0:4 в рамках 1-го тура Первой лиги. «Шинник» также потерпел поражение в рамках 1-го тура Первой лиги, уступив «СКА-Хабаровск».

В прошлом сезоне «Сокол» поднялся в Первую лигу. «Шинник» в прошлом розыгрыше Первой лиги занял седьмое место.

Россия - Мелбет Первая лига. 2-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
3 : 2
Шинник
Ярославль
1:0 Евдокимов – 6'   1:1 Самойлов – 41'   2:1 Турсунов – 45+1'   3:1 Бабаев – 87'   3:2 Самсонов – 90+5'
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