«Спартак» переиграл «Оренбург» в результативном матче

Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» взял верх над «Оренбургом» со счётом 3:2. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск.
Первый тайм остался за «Спартаком». Красно-белые дожали соперника на первой компенсированной минуте, когда Виктор Мозес расстрелял ворота с близкого расстояния после передачи Квинси Промеса.
В начале второго тайма гости отыгрались — на 51-й минуте встречи Дмитрий Воробьёв реализовал выход один на один с вратарём. На 67-й минуте повёл уже «Оренбург», реализовавший выход в контратаку: Габриэль Флорентин протащил мяч через половину поля и послал мяч в ворота от штанги.
На 76-й минуте счёт сравнял Даниил Хлусевич, точно пробивший с линии штрафной. На первой компенсированной минуте Хлусевич оформил дубль и принёс красно-белым победу.
«Спартак» завершил прошлый сезон чемпионата России на третьем месте в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля набрала 54 очка в 30 матчах. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке, заработав 46 очков. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».
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