Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хлусевич 47 матчей не забивал за «Спартак». Хавбек оформил победный дубль с «Оренбургом»

Хлусевич 47 матчей не забивал за «Спартак». Хавбек оформил победный дубль с «Оренбургом»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич отметился забитым голом за красно-белых впервые за 47 матчей.

В воскресенье, 23 июля, хавбек оформил победный дубль в ворота «Оренбурга» в игре первого тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» в домашних стенах оказался сильнее подопечных Иржи Ярошика — 3:2.

В предыдущих 47 матчах за «Спартак» Хлусевич не отмечался забитыми мячами. 22-летний игрок оформил четыре результативных передачи.

Полузащитник выступает за «Спартак» с февраля прошлого года. До этого молодой хавбек играл за тульский «Арсенал».

Материалы по теме
Фото: реакция Георгия Джикии на победный гол «Спартака» в матче с «Оренбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023