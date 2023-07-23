Хлусевич 47 матчей не забивал за «Спартак». Хавбек оформил победный дубль с «Оренбургом»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич отметился забитым голом за красно-белых впервые за 47 матчей.

В воскресенье, 23 июля, хавбек оформил победный дубль в ворота «Оренбурга» в игре первого тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» в домашних стенах оказался сильнее подопечных Иржи Ярошика — 3:2.

В предыдущих 47 матчах за «Спартак» Хлусевич не отмечался забитыми мячами. 22-летний игрок оформил четыре результативных передачи.

Полузащитник выступает за «Спартак» с февраля прошлого года. До этого молодой хавбек играл за тульский «Арсенал».