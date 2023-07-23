Фото: реакция Георгия Джикии на победный гол «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия эмоционально отреагировал на победный гол «Спартака» в матче с «Оренбургом».
Напомним, несколько минут назад завершился матч первого тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» переиграл «Оренбург» со счётом 3:2.
Первый тайм остался за «Спартаком». Красно-белые дожали соперника на первой компенсированной минуте, когда Виктор Мозес расстрелял ворота с близкого расстояния после передачи Квинси Промеса.
В начале второго тайма гости отыгрались. На 51-й минуте Дмитрий Воробьёв реализовал выход один на один с вратарём. На 67-й минуте повёл уже «Оренбург», реализовавший выход в контратаку: Габриэль Флорентин протащил мяч через половину поля и послал мяч в ворота от штанги.
Победу хозяевам принёс левый защитник Даниил Хлусевич, оформивший дубль. На 76-й минуте он сравнял счёт точным ударом с линии штрафной, а в компенсированное время с близкого расстояния поразил цель после передачи Михаила Игнатова.
- 23 июля 2023
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