Главный тренер «Оренбурга» Ярошик высказался о поражении от «Спартака»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

«Сегодня немного потерял голос. Обидно проигрывать такую встречу, мы играли очень хорошо. «Спартак» тоже был хорош. Жалко, что мы не увезли даже одно очко.

Психологически мы чуть подсели, когда начали вести в счёте. Начали быстро терять мячи, нам было нелегко отбирать их обратно. Нам надо найти правильный баланс. Сегодня мы играли с двумя восьмёрками и одним опорником, но можем играть и в два опорника. Всё зависит от системы», — передаёт слова Ярошика корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 23 июля, прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» взял верх над «Оренбургом» со счётом 3:2. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск.