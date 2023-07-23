«Ростов» — «Факел»: гости открыли счёт на 17-й минуте

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Ростов» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 17-й минуте матча «Факел» вышел вперёд благодаря голу нападающего Евгения Маркова — 1:0 в пользу воронежцев.
В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги в первом круге «Факел» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 1:1, а во втором воронежцы победили со счётом 2:0.
«Ростов» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина набрала 53 очка в 30 матчах. «Факел» финишировал на 14-й строчке, заработав 30 очков. Воронежцы остались в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Енисеем» (3:0 по сумме двух встреч).
- 23 июля 2023
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