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Гильермо Абаскаль объяснил, почему Максименко стал основным вратарём «Спартака»

Гильермо Абаскаль объяснил, почему Максименко стал основным вратарём «Спартака»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что планирует дать голкиперу Александру Максименко несколько шансов проявить себя в качестве первого номера.

«Я считаю Максименко лучшим вратарём. Он заслужил это работой на тренировках, тем, как он выкладывается, концентрацией. Это новая для него ситуация. Штаб и все футболисты уверены в нём, как и были уверены в Селихове. Футбол состоит из эпизодов. На мой взгляд, всё честно. Я не «убивал» Селихова, когда он допускал ошибки в прошлом сезоне — то же самое будет с Максименко. Другое дело, если ошибки будут повторяться. Но сейчас надо дать Максименко время проявить себя», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, несколько минут назад завершился матч первого тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» переиграл «Оренбург» со счётом 3:2. За красно-белых забивали Виктор Мозес и Даниил Хлусевич, оформивший дубль. «Оренбург» провёл две результативные контратаки — отличились Дмитрий Воробьёв и Габриэль Флорентин. Отметим, что победный мяч «Спартак» провёл в компенсированное время второго тайма.

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