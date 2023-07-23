Малышев: у «Спартака» нет предложений по Хлусевичу. Очень хотим, чтобы он играл за нас

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что в клуб не поступали предложения о покупке полузащитника Даниила Хлусевича.

«У «Спартака» нет предложений по Хлусевичу. [Мы] очень хотим, чтобы он играл за «Спартак», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 23 июля, хавбек отметился первыми голами за «Спартак», оформив победный дубль в ворота «Оренбурга» в игре первого тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» в домашних стенах оказался сильнее подопечных Иржи Ярошика — 3:2.

Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Хлусевичу со стороны итальянских клубов.