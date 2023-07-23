Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Малышев: у «Спартака» нет предложений по Хлусевичу. Очень хотим, чтобы он играл за нас

Малышев: у «Спартака» нет предложений по Хлусевичу. Очень хотим, чтобы он играл за нас
Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что в клуб не поступали предложения о покупке полузащитника Даниила Хлусевича.

«У «Спартака» нет предложений по Хлусевичу. [Мы] очень хотим, чтобы он играл за «Спартак», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 23 июля, хавбек отметился первыми голами за «Спартак», оформив победный дубль в ворота «Оренбурга» в игре первого тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» в домашних стенах оказался сильнее подопечных Иржи Ярошика — 3:2.

Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Хлусевичу со стороны итальянских клубов.

Материалы по теме
Хлусевич интересен «Лацио», «Дженоа» и «Вероне». Игрока могут арендовать с правом выкупа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023