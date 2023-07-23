Гендиректор «Спартака» — о победе над «Оренбургом»: я ещё больше болельщик, чем функционер

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

«Поздравляю всех с началом сезона! Работы прибавится. Я всё ещё больше болельщик, чем функционер, поэтому испытал огромную радость, когда счёт стал 3:2. Для меня самое главное — победа», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 23 июля, прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» взял верх над «Оренбургом» со счётом 3:2. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск.