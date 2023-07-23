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Сальваторе Бокетти: надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне!

Сальваторе Бокетти: надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне!
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Бывший защитник «Спартака», а ныне помощник главного тренера «Вероны» Сальваторе Боккетти поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

«Спартак» сегодня супер! Очень рад вернуться в Россию. Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне!», — передаёт слова Бокетти корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 23 июля, прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» взял верх над «Оренбургом» со счётом 3:2. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск.

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