Главный тренер «Спартака» Абаскаль: Игнатов — очень талантливый. Мы в него верим
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о полузащитнике красно-белых Михаиле Игнатове.
«Игнатов очень талантлив. За тот отрезок времени, что он получил на поле, он сделал три отбора на половине поле соперника, отдал голевую. В прошлом сезоне ему не хватало завершения, мы говорили об этом с ним. Мы на него рассчитываем и верим», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В сезоне-2022/2023 Игнатов провёл 31 матч за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.
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