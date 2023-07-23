Главный тренер «Спартака» Абаскаль: Игнатов — очень талантливый. Мы в него верим

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о полузащитнике красно-белых Михаиле Игнатове.

«Игнатов очень талантлив. За тот отрезок времени, что он получил на поле, он сделал три отбора на половине поле соперника, отдал голевую. В прошлом сезоне ему не хватало завершения, мы говорили об этом с ним. Мы на него рассчитываем и верим», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сезоне-2022/2023 Игнатов провёл 31 матч за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.