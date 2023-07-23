Малышев: база болельщиков «Спартака» самая большая в России, несмотря на слова «Зенита»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о посещаемости игры первого тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые обыграли «Оренбург» (3:2).

«На матче было около десяти тысяч. Хочется большего — будем работать над этим. Вижу ли возможность увеличения посещаемости без фанатов? База болельщиков у «Спартака» самая большая в России. Я в этом убеждён, несмотря на слова некоторых коллег. Из «Зенита»? Да.

Есть над чем работать. Мы будем стараться и с точки зрения развлечений на стадионе, и с точки зрения качества, комфорта посещения арены. Понятное дело, что и со спортивной точки зрения будем стараться привлекать зрителей на стадион.

Безусловно, десять тысяч — это не тот результат, к которому мы стремимся. Хочется больше. Мы видели, что в хороших матчах прошлого сезона было больше. Надо стремиться к большему. 25 тысяч будем для меня очень хорошим результатом», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.