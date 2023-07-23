Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал, как воспринял переход Эраковича в «Зенит»

Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал, как воспринял переход Эраковича в «Зенит»
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев поделился впечатлениями от перехода Страхини Эраковича, ранее отказавшего «красно-белым», в санкт-петербургский «Зенит».

«Переход Эраковича в «Зенит»? Воспринял без эмоций. Я думаю о наших игроках», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 23 июля, «Зенит» объявил о трансфере защитника Страхини Эраковича из «Црвены Звезды». Ранее появлялась информация, что «Зенит» перехватил трансфер Эраковича у московского «Спартака».

Страхиня Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В основной команде он выступал с 2020 года. Защитник дебютировал за сборную Сербии 2 июня 2022 года в матче Лиги наций с национальной командой Норвегии.

Материалы по теме
Фото
«Зенит» объявил о трансфере Страхини Эраковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023