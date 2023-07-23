Защитник «Спартака» Хлусевич: слухи про Италию? Я вообще ничего не знаю

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич, ставший автором дубля в ворота «Оренбурга», прокомментировал слухи о своём потенциальном переходе в чемпионат Италии.

«Слухи про Италию? Я вообще ничего не знаю. У меня всем занимается агент», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В воскресенье, 23 июля, защитник отметился первыми голами за «Спартак», оформив победный дубль в ворота «Оренбурга» в матче первого тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» в домашних стенах оказался сильнее подопечных Иржи Ярошика — 3:2.

Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Хлусевичу со стороны итальянских клубов.