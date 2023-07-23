Защитник «Спартака» Хлусевич: слухи про Италию? Я вообще ничего не знаю

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич, ставший автором дубля в ворота «Оренбурга», прокомментировал слухи о своём потенциальном переходе в чемпионат Италии.
«Слухи про Италию? Я вообще ничего не знаю. У меня всем занимается агент», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В воскресенье, 23 июля, защитник отметился первыми голами за «Спартак», оформив победный дубль в ворота «Оренбурга» в матче первого тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» в домашних стенах оказался сильнее подопечных Иржи Ярошика — 3:2.
Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Хлусевичу со стороны итальянских клубов.
- 23 июля 2023
-
21:25
-
21:23
-
21:22
-
21:19
-
21:15
-
21:01
-
20:58
-
20:54
-
20:50
-
20:48
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:37
-
20:32
-
20:29
-
20:28
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:18
-
20:16
-
20:13
-
20:12
-
20:10
-
20:10
-
20:06
-
20:02
-
20:01
-
19:58
-
19:58
-
19:53
-
19:49
-
19:48