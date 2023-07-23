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Даниил Хлусевич: будем бороться за самые высокие цели в новом сезоне — мы же «Спартак»

Даниил Хлусевич: будем бороться за самые высокие цели в новом сезоне — мы же «Спартак»
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич, ставший автором дубля в ворота «Оренбурга», поделился целями и задачами команды на грядущий сезон.

«Основная задача — побеждать в каждом матче. Мы будем бороться за самые высокие цели в новом сезоне — мы же «Спартак», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, в воскресенье, 23 июля, защитник отметился первыми голами за «Спартак», оформив победный дубль в ворота «Оренбурга» в матче первого тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» в домашних стенах оказался сильнее подопечных Иржи Ярошика — 3:2.

Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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