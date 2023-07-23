«Прорвало». Даниил Хлусевич поделился эмоциями от дебютного гола за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился эмоциям от дебютного гола за красно-белых.

«Эмоции — невероятные, потому что первый год я вообще не забивал за «Спартак», хотя было достаточно моментов: где-то не везло и не получалось. Сегодня прорвало и получилось забить даже два очень важных мяча. Я безумно доволен.

Как поздравляли в раздевалке? Очень сильно радовались. Спасибо ребятам. Невероятные эмоции», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В воскресенье, 23 июля, хавбек оформил победный дубль в ворота «Оренбурга» в игре первого тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» в домашних стенах оказался сильнее подопечных Иржи Ярошика — 3:2.

В предыдущих 47 матчах за «Спартак» Хлусевич не отмечался забитыми мячами. 22-летний игрок за это время оформил четыре результативных передачи.