«Прорвало». Даниил Хлусевич поделился эмоциями от дебютного гола за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился эмоциям от дебютного гола за красно-белых.
«Эмоции — невероятные, потому что первый год я вообще не забивал за «Спартак», хотя было достаточно моментов: где-то не везло и не получалось. Сегодня прорвало и получилось забить даже два очень важных мяча. Я безумно доволен.
Как поздравляли в раздевалке? Очень сильно радовались. Спасибо ребятам. Невероятные эмоции», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В воскресенье, 23 июля, хавбек оформил победный дубль в ворота «Оренбурга» в игре первого тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» в домашних стенах оказался сильнее подопечных Иржи Ярошика — 3:2.
В предыдущих 47 матчах за «Спартак» Хлусевич не отмечался забитыми мячами. 22-летний игрок за это время оформил четыре результативных передачи.
- 23 июля 2023
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