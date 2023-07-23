Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Прорвало». Даниил Хлусевич поделился эмоциями от дебютного гола за «Спартак»

«Прорвало». Даниил Хлусевич поделился эмоциями от дебютного гола за «Спартак»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился эмоциям от дебютного гола за красно-белых.

«Эмоции — невероятные, потому что первый год я вообще не забивал за «Спартак», хотя было достаточно моментов: где-то не везло и не получалось. Сегодня прорвало и получилось забить даже два очень важных мяча. Я безумно доволен.

Как поздравляли в раздевалке? Очень сильно радовались. Спасибо ребятам. Невероятные эмоции», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В воскресенье, 23 июля, хавбек оформил победный дубль в ворота «Оренбурга» в игре первого тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» в домашних стенах оказался сильнее подопечных Иржи Ярошика — 3:2.

В предыдущих 47 матчах за «Спартак» Хлусевич не отмечался забитыми мячами. 22-летний игрок за это время оформил четыре результативных передачи.

Материалы по теме
Защитник «Спартака» Хлусевич: слухи про Италию? Я вообще ничего не знаю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023