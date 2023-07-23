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Даниил Хлусевич: матч с «Оренбургом» — лучший в составе «Спартака»

Даниил Хлусевич: матч с «Оренбургом» — лучший в составе «Спартака»
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу красно-белых, Даниил оформил дубль.

«Лучший ли это мой матч в составе «Спартака»? Если брать из голов, то, конечно, лучший матч за «Спартак». Достаточно хорошие мячи забил. Во втором мяче был хороший розыгрыш. Для того и тренируемся, чтобы совершенствоваться. Будем продолжать работать. Спасибо всем, кто болел.

Мотивирует ли история с тем, что «Спартак» ищет крайнего защитника? Я ни за чем не слежу. Я тренируюсь. Требую максимум от себя. Остальное всё уже на втором плане», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 23 июля, прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» взял верх над «Оренбургом» со счётом 3:2. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск.

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