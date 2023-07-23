«Cпартак» начал сезон с волевой победы, он был лучшим по ним в прошлом сезоне

Московский «Cпартак», одержавший волевую победу в первом же туре очередного розыгрыша Российской Премьер-Лиги, в прошлом сезоне РПЛ был лучшим в лиге по количеству очков, добытых с характером. Уступая в счёте по ходу игры, красно-белые набрали в общей сложности 24 очка, включая те три, что москвичи добыли в матче с «Оренбургом». Об этом сообщает Opta Sports.

Напомним, несколько минут назад завершился матч первого тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» переиграл «Оренбург» со счётом 3:2. За красно-белых забивали Виктор Мозес и Даниил Хлусевич, оформивший дубль. «Оренбург» провёл две результативные контратаки, отличились Дмитрий Воробьёв и Габриэль Флорентин. Отметим, что победный мяч «Спартак» провёл в компенсированное время.

«Спартак» завершил прошлый сезон чемпионата России на третьем месте в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля набрала 54 очка в 30 матчах. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке, заработав 46 очков. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».