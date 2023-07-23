У Промеса девять результативных действий в шести матчах с «Оренбургом» в РПЛ

Форвард «Спартака» Квинси Промес оформил девять результативных действий в шести матчах с «Оренбургом» в Российской Премьер-Лиге.

В матче 1-го тура чемпионата России нидерландец отдал результативную передачу при первом взятии ворот. В том эпизоде голом отличился полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 3:2.

Суммарно на счету нападающего пять голов и четыре ассиста – больше, чем у любого другого игрока в матчах с оренбуржцами.

Промес выступает за «Спартак» на протяжении шести лет (с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2023 год). Недавно нидерландский форвард стал лидером РПЛ по количеству голов среди легионеров.