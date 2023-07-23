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Гарри Кейн ведёт переговоры с «ПСЖ», несмотря на сильный интерес «Баварии»

Гарри Кейн ведёт переговоры с «ПСЖ», несмотря на сильный интерес «Баварии»
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29-летний нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн продолжает вести переговоры о переходе с «ПСЖ», несмотря на сильный интерес мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в своём «Твиттере».

По информации источника, парижский клуб недавно связывался с английским форвардом по поводу трансфера. Между руководством «шпор» и руководством «ПСЖ» налажены хорошие отношения, что способствует возможной сделке, но на данный момент соглашения между сторонами по трансферу нет. Кейн знает о сильном интересе «Баварии» и всё ещё не принял окончательного решения по поводу своего будущего. Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель хочет подписать игрока прямо здесь и сейчас.

В сезоне-2022/2023 Гарри провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. Кейн — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский нападающий играет с 2011 года. Приблизительная стоимость английского форварда, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн.

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