«Ростов» забил 1000-й и 1001-й голы в чемпионатах России

Гол защитника «Ростова» Максима Осипенко в ворота воронежского «Факела» стал 1000-м для южан в чемпионатах России, а автором 1001-го мяча стал Роман Тугарев.

Напомним, матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу «Ростова». При этом первыми забили гости, отличился Евгений Марков.

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги в первом круге «Факел» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 1:1, а во втором воронежцы победили со счётом 2:0.

«Ростов» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина набрала 53 очка в 30 матчах. «Факел» финишировал на 14-й строчке, заработав 30 очков. Воронежцы остались в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Енисеем» (3:0 по сумме двух встреч).