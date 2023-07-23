«Ростов» забил 1000-й и 1001-й голы в чемпионатах России

Гол защитника «Ростова» Максима Осипенко в ворота воронежского «Факела» стал 1000-м для южан в чемпионатах России, а автором 1001-го мяча стал Роман Тугарев.
Напомним, матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу «Ростова». При этом первыми забили гости, отличился Евгений Марков.
В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги в первом круге «Факел» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 1:1, а во втором воронежцы победили со счётом 2:0.
«Ростов» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина набрала 53 очка в 30 матчах. «Факел» финишировал на 14-й строчке, заработав 30 очков. Воронежцы остались в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Енисеем» (3:0 по сумме двух встреч).
- 23 июля 2023
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