«Арсенал» и «Динамо» не выявили победителя, «Родина» не смогла обыграть «Черноморец»

Завершились два матча 2-го тура Первой лиги. В одном из них тульский «Арсенал» играл на своём поле с махачкалинским «Динамо».
«Арсенал» нанёс четыре удара в сторону ворот «Динамо», в то время как махачкалинцы смогли пробить 11 раз.
В турнирной таблице тульская команда располагается на 12-й строчке, набрав два очка. «Динамо» идёт на 14-м месте, набрав в двух играх одно очко
Во втором матче игрового дня Первой лиги новороссийский «Черноморец» встречался с московской «Родиной». Команды также не сумели отметиться забитыми мячами — 0:0.
«Родина» нанесла 11 ударов в сторону ворот «Черноморца» — на четыре больше, чем соперник.
Московская команда занимает третье место в таблице Первой лиги, набрав четыре очка. «Родина» не пропустила ни одного мяча в двух стартовых встречах первенства. «Черноморец» набрал два очка и располагается на 11-й строчке.
- 23 июля 2023
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