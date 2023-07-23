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Видеообзор волевой победы «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Видеообзор волевой победы «Спартака» в матче с «Оренбургом»
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Сегодня, 23 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве взял верх над «Оренбургом» со счётом 3:2.

Первый тайм остался за «Спартаком». Красно-белые дожали соперника перед перерывом – Виктор Мозес расстрелял ворота с близкого расстояния после передачи Квинси Промеса.

В начале второго тайма гости отыгрались и вышли вперёд — на 51-й минуте встречи Дмитрий Воробьёв реализовал выход один на один с вратарём, а на 67-й минуте ещё одну контратаку реализовал Габриэль Флорентин, пославший мяч в ворота с рикошетом от штанги.

Выручил «Спартак» Даниил Хлусевич. На 76-й минуте он сравнял счёт, точно пробив с линии штрафной, а на первой компенсированной минуте защитник оформил дубль и принёс красно-белым волевую победу.

Напомним, прошлый сезон чемпионата России «Спартак» завершил на третьем месте турнирной таблицы. Команда Гильермо Абаскаля набрала 54 очка в 30 матчах. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке, заработав 46 очков. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Мозес – 45+1'   1:1 Воробьёв – 51'   1:2 Флорентин – 67'   2:2 Хлусевич – 76'   3:2 Хлусевич – 90+1'
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