Видеообзор волевой победы «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Сегодня, 23 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве взял верх над «Оренбургом» со счётом 3:2.

Первый тайм остался за «Спартаком». Красно-белые дожали соперника перед перерывом – Виктор Мозес расстрелял ворота с близкого расстояния после передачи Квинси Промеса.

В начале второго тайма гости отыгрались и вышли вперёд — на 51-й минуте встречи Дмитрий Воробьёв реализовал выход один на один с вратарём, а на 67-й минуте ещё одну контратаку реализовал Габриэль Флорентин, пославший мяч в ворота с рикошетом от штанги.

Выручил «Спартак» Даниил Хлусевич. На 76-й минуте он сравнял счёт, точно пробив с линии штрафной, а на первой компенсированной минуте защитник оформил дубль и принёс красно-белым волевую победу.

Напомним, прошлый сезон чемпионата России «Спартак» завершил на третьем месте турнирной таблицы. Команда Гильермо Абаскаля набрала 54 очка в 30 матчах. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке, заработав 46 очков. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».