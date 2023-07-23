Луис Энрике — о трансферных планах «ПСЖ»: нам необходимо продать некоторых игроков

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о селекционной политике клуба во время оставшейся части летнего трансферного окна.

«Нам необходимо продать несколько футболистов. При этом «ПСЖ» всё ещё нужны новые игроки.

Предсезонные матчи покажут, какой глубиной состава мы обладаем на данный момент. Также станет ясно, насколько мы результативны», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В текущее трансферное окно «ПСЖ» успел провернуть несколько громких сделок. К команде присоединились защитники Лукас Эрнандес и Милан Шкриньяр, а также полузащитники Шер Ндур, Ли Кан Ин, Мануэль Угарте и Марко Асенсио. Форвард Лионель Месси покинул парижский клуб и перешёл в «Интер Майами».

Ранее сообщалось об интересе нескольких клубов к полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти.