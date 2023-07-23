Кечинов: если «Спартак» хочет бороться за самые высокие места, то нужно усилить оборону

Бывший футболист Валерий Кечинов прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

«Игра понравилась. Но при очень качественной и зрелищной игре в атаке и [при] первом голе, который доставил эстетическое удовольствие, игра в обороне опять просто непозволительна.

Команда долго готовилась: думал, даже с этими защитниками мы увидим какие-то сдвиги. Но по сегодняшнему матчу мы этого не увидели. Как были проблемы, так и остались. Если «Спартак» хочет бороться за самые высокие места, то линию обороны нужно усилить», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 23 июля, прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» взял верх над «Оренбургом» со счётом 3:2. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.