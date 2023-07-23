«Сочи» — «Балтика»: Дркушич удвоил преимущество хозяев

Сегодня, 23 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Сочи» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На шестой минуте встречи нападающий хозяев Мартин Крамарич с передачи Луки Джорджевича вывел «Сочи» вперёд — 1:0. На 83-й минуте встречи Ванья Дркушич удвоил преимущество хозяев — 2:0.
«Сочи» завершил прошлый сезон чемпионата России на десятом месте в турнирной таблице. Команда Дмитрия Хохлова набрала 38 очков в 30 матчах. «Балтика» провела предыдущий сезон в Мелбет Первой лиге, где заняла второе место, набрав 67 очков по итогам 34 матчей, и смогла напрямую выйти в Российскую Премьер-Лигу. Чемпионом страны стал «Зенит», а Первую лигу выиграл «Рубин».
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