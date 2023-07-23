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Ростов – Факел 2:1, результат матча 1-го тура РПЛ 23 июля 2023 года

«Ростов» обыграл «Факел» в матче первого тура РПЛ
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В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Ростов» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Победу одержали ростовчане — 2:1.

На 17-й минуте матча «Факел» вышел вперёд благодаря голу нападающего Евгения Маркова. На 39-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко восстановил равенство в счёте. Через 11 минут после возобновления игры дончане забили победный мяч, автором которого стал вингер Роман Тугарев — 2:1.

«Ростов» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина набрала 53 очка в 30 матчах. «Факел» финишировал на 14-й строчке, заработав 30 очков. Воронежцы остались в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Енисеем» (3:0 по сумме двух встреч).

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 17'   1:1 Осипенко – 39'   2:1 Тугарев – 56'
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