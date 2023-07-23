«Сочи» уверенно обыграл «Балтику» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги

Сегодня, 23 июля, прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и калининградской «Балтикой». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Стартовый свисток матча прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Сочи» обыграл «Балтику» со счётом 2:0.

На шестой минуте встречи нападающий хозяев Мартин Крамарич с передачи Луки Джорджевича вывел «Сочи» вперёд — 1:0. На 83-й минуте встречи Ванья Дркушич удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт в матче – 2:0.

«Сочи» завершил прошлый сезон чемпионата России на десятом месте в турнирной таблице. Команда Дмитрия Хохлова набрала 38 очков в 30 матчах. «Балтика» провела предыдущий сезон в Мелбет Первой лиге, где заняла второе место, набрав 67 очков по итогам 34 матчей, и смогла напрямую выйти в Российскую Премьер-Лигу. Чемпионом страны стал «Зенит», а Первую лигу выиграл «Рубин». Во 2-м туре РПЛ «Сочи» 30 июля встретится с «Краснодаром», а «Балтика» 31 июля сыграет с московским «Спартаком».