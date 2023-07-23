Российская Премьер-Лига: результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 23 июля, были сыграны последние три матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Все три команды, игравшие дома, одержали победы: «Ростов» переиграл «Факел», «Сочи» – «Балтику», а московский «Спартак» – «Оренбург».

Все результаты матчей 1-го тура РПЛ:

«Ростов» – «Факел» 2:1.

«Сочи» – «Балтика» 2:0.

«Спартак» М – «Оренбург» 3:2.

«Ахмат» – «Крылья Советов» 1:2.

«Локомотив» М – «Рубин» 2:2.

«Пари Нижний Новгород» – «Зенит» 0:2.

«Урал» – ЦСКА 2:1.

«Динамо» М – «Краснодар» 1:3.

Семь команд чемпионата России стартовали с победы: «Краснодар», «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал». В первом туре была зафиксирована всего одна ничья – «Локомотив» на своём поле разделил очки с новичком высшего дивизиона «Рубином».