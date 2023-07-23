Российская Премьер-Лига: результаты матчей 1-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 23 июля, были сыграны последние три матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Все три команды, игравшие дома, одержали победы: «Ростов» переиграл «Факел», «Сочи» – «Балтику», а московский «Спартак» – «Оренбург».
Все результаты матчей 1-го тура РПЛ:
«Ростов» – «Факел» 2:1.
«Сочи» – «Балтика» 2:0.
«Спартак» М – «Оренбург» 3:2.
«Ахмат» – «Крылья Советов» 1:2.
«Локомотив» М – «Рубин» 2:2.
«Пари Нижний Новгород» – «Зенит» 0:2.
«Урал» – ЦСКА 2:1.
«Динамо» М – «Краснодар» 1:3.
Семь команд чемпионата России стартовали с победы: «Краснодар», «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал». В первом туре была зафиксирована всего одна ничья – «Локомотив» на своём поле разделил очки с новичком высшего дивизиона «Рубином».
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