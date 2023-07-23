Владелец «Фатих Карагюмрюк»: мы не получали от российских клубов предложений по Оздоеву

Владелец турецкого «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма опроверг слухи об интересе российских клубов к полузащитник Магомеду Оздоеву.
«Мы не получали от российских клубов предложений по Оздоеву», — сказал Хурма в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что один из московских клубов, выступающих в Российской Премьер-Лиге, проявил интерес к Магомеду Оздоеву, и переговоры между клубами находятся на начальной стадии.
Напомним, российский полузащитник Оздоев является воспитанником московского «Локомотива». Также он играл за «Рубин», «Терек» (ныне «Ахмат») и «Зенит». В составе сине-бело-голубых Оздоев четыре раза выиграл чемпионат России и дважды стал обладателем Суперкубка страны. С «Локомотивом» россиянин становился бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги.
В сезоне‑2022/2023 Магомед Оздоев провёл 34 матча за «Фатих Карагюмрюк», забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
- 23 июля 2023
-
22:53
-
22:47
-
22:39
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:22
-
22:12
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:48
-
21:42
-
21:38
-
21:36
-
21:25
-
21:23
-
21:22
-
21:19
-
21:15
-
21:01
-
20:58
-
20:54
-
20:50
-
20:48
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:37
-
20:32
-
20:29
-
20:28