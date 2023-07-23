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Владелец «Фатих Карагюмрюк»: мы не получали от российских клубов предложений по Оздоеву

Владелец «Фатих Карагюмрюк»: мы не получали от российских клубов предложений по Оздоеву
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Владелец турецкого «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма опроверг слухи об интересе российских клубов к полузащитник Магомеду Оздоеву.

«Мы не получали от российских клубов предложений по Оздоеву», — сказал Хурма в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что один из московских клубов, выступающих в Российской Премьер-Лиге, проявил интерес к Магомеду Оздоеву, и переговоры между клубами находятся на начальной стадии.

Напомним, российский полузащитник Оздоев является воспитанником московского «Локомотива». Также он играл за «Рубин», «Терек» (ныне «Ахмат») и «Зенит». В составе сине-бело-голубых Оздоев четыре раза выиграл чемпионат России и дважды стал обладателем Суперкубка страны. С «Локомотивом» россиянин становился бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги.

В сезоне‑2022/2023 Магомед Оздоев провёл 34 матча за «Фатих Карагюмрюк», забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

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