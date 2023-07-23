Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кокорин отличился за «Фиорентину», «фиалки» разгромили соперника по спаррингу

Александр Кокорин отличился за «Фиорентину», «фиалки» разгромили соперника по спаррингу
Комментарии

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин результативно поучаствовал в разгроме «Катандзаро», команды третьего по силе дивизиона Италии. Спарринг завершился со счетом 3:0 в пользу «фиалок», и один из трёх мячей провёл Кокорин.

Помимо россиянина, голами отличились Нанитамо Иконе и Роландо Мандрагора. Добавим, что гол Кокорина, забитый на 91-й минуте, подвёл итог встрече.

Ранее агент российского футболиста Тимофей Бердышев рассказал, что у Кокорина есть шансы остаться в клубе. По словам агента, нападающий находится в хорошей форме и по итогам подготовительных сборов будет сделан окончательный вывод.

Напомним, 32-летний Кокорин связан контрактом с «Фиорентиной» до июня 2024 года. Прошлый сезон футболист провёл в аренде в кипрском «Арисе», став чемпионом Кипра.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Кокорина: Саша может получить шанс в «Фиорентине» — он усердно работает на сборах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023