Александр Кокорин отличился за «Фиорентину», «фиалки» разгромили соперника по спаррингу

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин результативно поучаствовал в разгроме «Катандзаро», команды третьего по силе дивизиона Италии. Спарринг завершился со счетом 3:0 в пользу «фиалок», и один из трёх мячей провёл Кокорин.

Помимо россиянина, голами отличились Нанитамо Иконе и Роландо Мандрагора. Добавим, что гол Кокорина, забитый на 91-й минуте, подвёл итог встрече.

Ранее агент российского футболиста Тимофей Бердышев рассказал, что у Кокорина есть шансы остаться в клубе. По словам агента, нападающий находится в хорошей форме и по итогам подготовительных сборов будет сделан окончательный вывод.

Напомним, 32-летний Кокорин связан контрактом с «Фиорентиной» до июня 2024 года. Прошлый сезон футболист провёл в аренде в кипрском «Арисе», став чемпионом Кипра.