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«Бавария» включилась в борьбу за вратаря «Севильи» Боно

«Бавария» включилась в борьбу за вратаря «Севильи» Боно
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«Бавария» может подписать вратаря «Севильи» и сборной Марокко Яссина Боно. Об этом сообщает «твиттер» Bayern&Germany.

По информации источника, представители мюнхенского клуба вступили в переговоры с агентами голкипера. Отмечается, что «Севилья» готова расстаться с 32-летним футболистом.

В прошедшем сезоне на счету Боно 36 матчей за «Севилью» во всех турнирах. Марокканец вошёл в тройку лучших вратарей по итогам чемпионата мира-2022. Голкипер выступает за андалусийцев на протяжении трёх лет (с 2020 года).

Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость 32-летнего вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн. Ранее сообщалось, что в подписании Буну также заинтересован французский «ПСЖ».

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