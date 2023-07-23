Канадская футболистка Куинн стала первым трансгендерным игроком, выступившим на ЧМ

26-летняя футболистка женской сборной Канады Ребекка Куинн стала первым трансгендерным и небинарным игроком, принявшим участие в матче чемпионата мира. Об этом сообщает Daily Mail.
Куинн вышла в стартовом составе в матче с женской сборной Нигерии, где отыграла все 90 минут встречи, но не смогла помочь своей команде победить — 0:0. 26-летней футболистке уже доводилось становиться первым трансгендерным игроком в истории турнира — до этого она получила схожее достижение на летних Олимпийских играх в Токио 2020 года, где женская сборная Канады смогла завоевать золото.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем турнира является сборная США. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.
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