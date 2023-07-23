Роналду: в новом сезоне «Аль-Наср» выиграет все трофеи

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду перед турне по Японии поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Мы очень счастливы быть здесь, в Японии. Для «Аль-Насра» это первое подобное путешествие. У нас впереди два хороших матча, и мы взволнованы. В Японии все очень увлечены футболом. Мы здесь, чтобы устроить шоу.

В предстоящем сезоне мы надеемся выиграть все трофеи. Да, это будет сложно, но я думаю, что у нас хорошая команда с новым тренером и новыми игроками, и мы с нетерпением ждём потрясающего сезона», — приводит слова Роналду Goal.

«Аль-Наср» в Японии сразится с «ПСЖ» и «Интером». До этого саудовская команда уступила в товарищеских матчах «Сельте» (0:5) и «Бенфике» (1:4).

Ранее сообщалось, что Роналду может лишиться спонсорского контракта с Nike.