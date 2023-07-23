Мауро Икарди перешёл в «Галатасарай» — Романо

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди в ближайшее время станет игроком «Галатасарая». Сделка полностью завершена, о чём сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, сделка теперь окончательно согласована между всеми тремя её сторонами. Икарди подпишет контракт до конца июня 2026 года. Турецкий клуб заплатит за аргентинского форварда € 10 млн. Стороны формально договорились ещё три недели назад, а теперь сделка полностью завершена. Осталось лишь официально объявить о ней.

Сезон-2022/2023 Икарди провёл в «Галатасарае» на правах аренды. В 26 матчах за команду из Стамбула аргентинец забил 23 мяча и отдал восемь голевых передач. «Галатасарай» стал чемпионом Турции и в сезоне-2023/2024 сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Икарди выступал за «ПСЖ» на правах аренды в сезоне-2019/2020, а летом 2020 года окончательно перешёл в этот клуб из миланского «Интера». Всего за парижан аргентинец провёл 92 игры, забив 38 голов и отдав 10 результативных передач.