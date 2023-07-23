«Аль-Хиляль» предложил Ромелу Лукаку контракт на € 50 млн в год

«Аль-Хиляль» серьёзно заинтересован в подписании бельгийского нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Саудовский клуб, которому Лукаку уже ранее отказал, попробовал ещё раз заполучить игрока, предложив контракт на € 50 млн в год. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.
По информации источника, лондонскому клубу предложили около € 50 млн за трансфер. Лукаку, как и прежде, хочет продолжить карьеру в Европе, но после неудачных переговоров с «Интером», в ходе которых «нерадзурри» оставили попытки подписать игрока, у него просто может не остаться вариантов. «Ювентус», который также заинтересован в бельгийце, не сможет его приобрести пока не продаст Душана Влаховича, а главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино также не видит будущего для Лукаку в клубе.
В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. Бельгиец провёл 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и семь результативных передач.
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