Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» предложил Ромелу Лукаку контракт на € 50 млн в год

«Аль-Хиляль» предложил Ромелу Лукаку контракт на € 50 млн в год
Комментарии

«Аль-Хиляль» серьёзно заинтересован в подписании бельгийского нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Саудовский клуб, которому Лукаку уже ранее отказал, попробовал ещё раз заполучить игрока, предложив контракт на € 50 млн в год. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По информации источника, лондонскому клубу предложили около € 50 млн за трансфер. Лукаку, как и прежде, хочет продолжить карьеру в Европе, но после неудачных переговоров с «Интером», в ходе которых «нерадзурри» оставили попытки подписать игрока, у него просто может не остаться вариантов. «Ювентус», который также заинтересован в бельгийце, не сможет его приобрести пока не продаст Душана Влаховича, а главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино также не видит будущего для Лукаку в клубе.

В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. Бельгиец провёл 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и семь результативных передач.

Материалы по теме
«Интер» отказался вести переговоры с Ромелу Лукаку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023