Карпин – о целях на сезон: как можно скорее обезопасить себя от вылета и стыковых матчей

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры команды в матче с воронежским «Факелом» (2:1) и рассказал о целях на сезон.

«Я доволен первыми 65 минутами матча – очень хорошо. Дальше всё не получалось… Повлиял ли запрет заявить новичков на подготовку к игре? Рассматривал сразу два варианта.

Конечно, соскучились по официальным матчам. Мы тренируемся уже месяц, были товарищеские матчи, но это совсем другое. Сегодня пришло достаточно болельщиков для нынешнего времени, поэтому при такой поддержке, естественно, приятно играть.

Задача? Та же самая, что и в прошлом сезоне – как можно скорее обезопасить себя от вылета и стыковых матчей», – приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».